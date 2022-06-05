⚡ Аргентина – Эстония – 5:0! Месси сделал пента-трик

Сборная Аргентины разгромила Эстонию в рамках товарищеского матча.

Аргентинцы победили со счетом 5:0. Все пять голов забил нападающий Лионель Месси.

Это первый пента-трик Месси в составе аргентинской сборной.

Товарищеский матч

Аргентина – Эстония – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси, 9 (с пенальти); 2:0 – Месси, 45; 3:0 – Месси, 47; 4:0 – Месси, 71; 5:0 – Месси, 76.