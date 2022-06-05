⚡ Аргентина – Эстония – 5:0! Месси сделал пента-трик

Скоро будут этого гнома тащить против Люксембурга!!! лишь бы забил побольше. даже придумали новый турнир европа против америки, лишь бы титул ему дать. почему то раньше не было таких матчей!
Сборная Аргентины разгромила Эстонию в рамках товарищеского матча.
Аргентинцы победили со счетом 5:0. Все пять голов забил нападающий Лионель Месси.
Это первый пента-трик Месси в составе аргентинской сборной.
Товарищеский матч
Аргентина – Эстония – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Месси, 9 (с пенальти); 2:0 – Месси, 45; 3:0 – Месси, 47; 4:0 – Месси, 71; 5:0 – Месси, 76.