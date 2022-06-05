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⚡ Аргентина – Эстония – 5:0! Месси сделал пента-трик

Сборная Аргентины разгромила Эстонию в рамках товарищеского матча.

Аргентинцы победили со счетом 5:0. Все пять голов забил нападающий Лионель Месси.

Это первый пента-трик Месси в составе аргентинской сборной.

Товарищеский матч

Аргентина – Эстония – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси, 9 (с пенальти); 2:0 – Месси, 45; 3:0 – Месси, 47; 4:0 – Месси, 71; 5:0 – Месси, 76.

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Источник: «Бомбардир»

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05.06.2022 22:49
Комментарии16
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    Рейтинг: +250

    russkiisergei 1 час назад

    Скоро будут этого гнома тащить против Люксембурга!!! лишь бы забил побольше. даже придумали новый турнир европа против америки, лишь бы титул ему дать. почему то раньше не было таких матчей!

    0
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    Рейтинг: +146

    Sergicious > russkiisergei 10 минут назад

    А ты видел формат Кубка Америки прошлого года? 2 группы, 5 команд и только по одной из двух групп вылетает, о какой конкуренции вообще может речь идти? Потом дальше стадия с 1/4. Там еще вроде траблы с ковидом были, его по идее не должны были проводить, но КОНМЕБОЛ решил, что для Лео это легкая возможность взять трофей. Еще сразу после того матча КОНМЕБОЛ подал заявку на Финалисиму, победив бы тогда Бразилия в финале, никакой финалиссимы не было бы.

    0
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    Рейтинг: +146

    Sergicious > Sergicious 7 минут назад

    Одно дело когда ты побеждаешь вопреки всему, когда всë идëт против тебя, а другое когда тебя пропихивают , потом облизывают со всех сторон.

    0
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    Рейтинг: +4676

    Красногорск_Фан 1 час назад

    2 золотых мяча. Каждому

    0
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    Рейтинг: +17945

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Ну победили, ну забил - а чего все возбудились то так ??? (((

    1
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    Рейтинг: +225

    Боратти > Persona_non_Grata 1 час назад

    Почитай внимательно комменты все: визжишь тут только ты один! Гы-гы-гы!

    0
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    Рейтинг: +1554

    PassCSKA 1 час назад

    Жалко Карима, не видать ему опять мяча! Тут без вариантов!

    3
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    Рейтинг: +13854

    Fusballer 1 час назад

    Золотой мяч! Однозначно!

    2
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    Рейтинг: +44

    Клаус 1 час назад

    Золотой мяч ему)))
    Покоритель Эстонии

    5
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    Рейтинг: +7047

    Томик > Клаус 35 минут назад

    Аргентина – Эстония – 5:0! Месси сделал пента-трик. Эстонцы : " А Месси будет играть?"

    0
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    Рейтинг: +916

    Лфшт 1 час назад

    Писдец ну просто герой ))))

    2
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    Рейтинг: +288

    TANNER 1 час назад

    Ну не все же всякому Кришу делать хет трики Люксембургам и Лихтенштейнам

    2
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    Рейтинг: +416

    fakeid > TANNER 1 час назад

    парочку швейцарии он сейчас уже положил, это не эстонцам класть.

    3
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    Рейтинг: +416

    fakeid 2 часа назад

    не, ну это золотой мяч не глядя

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    Рейтинг: +15786

    Cleaner 2 часа назад

    Эстонцы никуда не спешили на поле...)

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