Месси вышел на 4-е место среди бомбардиров сборных, обогнав Пушкаша. Лидер – Роналду

Аргентина разгромила со счетом 5:0 Эстонию в товарищеском матче. Все пять голов забил Лионель Месси.
На счету форварда стало 86 мячей в составе аргентинской команды. Он обогнал Ференца Пушкаша и поднялся на четвертое место среди бомбардиров сборных.
Лидирует в этом списке нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
- Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов в 188 матчах
- Али Даеи (Иран) – 109 голов в 148 матчах
- Мохтар Дахари (Малайзия) – 89 голов в 142 матчах
- Лионель Месси (Аргентина) – 86 голов в 162 матчах
- Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84 гола в 89 матчах.
Источник: «Бомбардир»