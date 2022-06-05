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Месси вышел на 4-е место среди бомбардиров сборных, обогнав Пушкаша. Лидер – Роналду

Аргентина разгромила со счетом 5:0 Эстонию в товарищеском матче. Все пять голов забил Лионель Месси.

На счету форварда стало 86 мячей в составе аргентинской команды. Он обогнал Ференца Пушкаша и поднялся на четвертое место среди бомбардиров сборных.

Лидирует в этом списке нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов в 188 матчах
  2. Али Даеи (Иран) – 109 голов в 148 матчах
  3. Мохтар Дахари (Малайзия) – 89 голов в 142 матчах
  4. Лионель Месси (Аргентина) – 86 голов в 162 матчах
  5. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84 гола в 89 матчах.

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Источник: «Бомбардир»

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05.06.2022 22:59
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +778

    JI e x a 1 час назад

    А разве голы в товарняках идут в этот зачёт?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +225

    Боратти 1 час назад

    Какая боль, какая боль! Месси опять получит золотой мяч! Гы-гы-гы!

    0
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