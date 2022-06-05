Месси вышел на 4-е место среди бомбардиров сборных, обогнав Пушкаша. Лидер – Роналду

Аргентина разгромила со счетом 5:0 Эстонию в товарищеском матче. Все пять голов забил Лионель Месси.

На счету форварда стало 86 мячей в составе аргентинской команды. Он обогнал Ференца Пушкаша и поднялся на четвертое место среди бомбардиров сборных.

Лидирует в этом списке нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.