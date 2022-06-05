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  • Медведев – о победах «Зенита» в футболе и баскетболе: «Это не случайно, так происходит во многих ведущих клубах Европы»

Медведев – о победах «Зенита» в футболе и баскетболе: «Это не случайно, так происходит во многих ведущих клубах Европы»

5 июня 2022, 18:25
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу баскетбольного «Зенита» в Единой лиге ВТБ.

«Это не случайно. Баскетбольный клуб входит в систему «Зенита». Так происходит во многих ведущих клубах Европы – «Барселона», «Реал». Это единый подход к организации, тщательный подбор тренерского штаба, иностранных и российских спортсменов.

Хочу отметить наших заслуженных трех богатырей, заслуженных баскетболистов, которые выиграли все на своей памяти – Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев. Они показывают пример всем остальным отношением к своему делу.

Уверен, что в будущем нас ждет противостояние двух столиц и в баскетболе», – сказал Медведев.

  • Баскетбольный «Зенит» в финале Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА.
  • Футбольный «Зенит» выиграл РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (2)
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Axe111
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inzek
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клоун
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