Медведев – о победах «Зенита» в футболе и баскетболе: «Это не случайно, так происходит во многих ведущих клубах Европы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу баскетбольного «Зенита» в Единой лиге ВТБ.

«Это не случайно. Баскетбольный клуб входит в систему «Зенита». Так происходит во многих ведущих клубах Европы – «Барселона», «Реал». Это единый подход к организации, тщательный подбор тренерского штаба, иностранных и российских спортсменов.

Хочу отметить наших заслуженных трех богатырей, заслуженных баскетболистов, которые выиграли все на своей памяти – Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев. Они показывают пример всем остальным отношением к своему делу.

Уверен, что в будущем нас ждет противостояние двух столиц и в баскетболе», – сказал Медведев.