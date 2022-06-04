«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере Френки де Йонга за 80 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг все ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Клубы уже почти договорились об условиях трансфера за 80 миллионов евро.

«МЮ» осталось убедить самого голландца, который хочет остаться на «Камп Ноу».

«Барса» готова продать де Йонга, чтобы улучшить свое финансовое положение.

В прошедшем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с «Барселоной» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость де Йонга – 70 миллионов евро.

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