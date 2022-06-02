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«Ювентус» может подписать Вернера или Жезуса в случае ухода Мораты

«Ювентус» хочет сохранить в составе нападающего Альваро Морату, однако не готов платить за его выкуп 35 миллионов евро.

Если переговоры о трансфере испанца сорвутся, то клуб будет рассматривать альтернативные варианты усиления атаки.

В шорт-лист туринцев входят Габриэль Жезус («Манчестер Сити») и Тимо Вернер («Челси»).

  • Рыночная стоимость бразильца – 50 миллионов евро, немца – 42 миллиона.
  • В прошедшем сезоне Жезус забил 13 голов и сделал 12 ассистов в 41 матче.
  • В активе Вернера за указанный период 11+6 в 37 играх.

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Источник: Tuttosport

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