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Погба попрощался с «МЮ»: «Для меня было привилегией играть за эту команду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попрощался с английским клубом.

«Для меня было привилегией играть за эту команду. Осталось много прекрасных воспоминаний, но самое главное — безоговорочная поддержка болельщиков. Спасибо», — написал Погба в социальных сетях.

  • Сегодня «МЮ» объявил об уходе Погба.
  • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
  • Вероятно, он вернется в «Ювентус».

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Источник: «Матч ТВ»

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