Погба попрощался с «МЮ»: «Для меня было привилегией играть за эту команду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попрощался с английским клубом.
«Для меня было привилегией играть за эту команду. Осталось много прекрасных воспоминаний, но самое главное — безоговорочная поддержка болельщиков. Спасибо», — написал Погба в социальных сетях.
- Сегодня «МЮ» объявил об уходе Погба.
- Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
- Вероятно, он вернется в «Ювентус».
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Источник: «Матч ТВ»