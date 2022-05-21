Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Погба близок к возвращению в «Ювентус». Согласован контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился с «Ювентусом».

Стороны согласовали трехлетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. За счет бонусов оклад может вырасти до 10 миллионов.

Ожидается, что по окончании сезона хавбек вернется в туринский клуб на правах свободного агента.

  • Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
  • В этом сезоне француз забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Погба отказал «Манчестер Сити», испугавшись фанатов «МЮ» (The Times) 1
Погба выбирает между «ПСЖ» и «Ювентусом». Французы предлагают больше
«Ювентус» предложил Погба 7,5 миллионов в год. Француз хочет больше 2
Источник: La Gazzetta dello Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:44
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11