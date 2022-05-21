Погба близок к возвращению в «Ювентус». Согласован контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился с «Ювентусом».

Стороны согласовали трехлетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. За счет бонусов оклад может вырасти до 10 миллионов.

Ожидается, что по окончании сезона хавбек вернется в туринский клуб на правах свободного агента.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.

Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

В этом сезоне француз забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.

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