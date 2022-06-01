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  • Манчини: «Матч Италия – Аргентина – это классика мирового футбола»

Манчини: «Матч Италия – Аргентина – это классика мирового футбола»

1 июня 2022, 08:39
2

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Аргентины.

«Италия против Аргентины – это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч. Жаль, что мы остались без Федерико Кьезы, Чито Иммобиле, Доменико Берарди и Марко Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, проведет прекрасный матч. Сборная Аргентины очень сильна. Как и мы», – сказал Манчини.

  • Матч на «Уэмбли» начнется в 21:45 по Москве.
  • Италия на этом стадионе в прошлом году выиграла Евро-2020.
  • Итальянцы в этом году не отобрались на 2-й чемпионат мира подряд.

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Источник: УЕФА
Италия. Серия А Италия Манчини Роберто
Комментарии (2)
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Fusballer
1654062357
Если Аргентина выиграет, то Месси 100% получит ЗМ.
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Красногорск_Фан
1654067709
Уж точно классика. Нетрадиционные отношения будут сегодня -завтра в других матчах.
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