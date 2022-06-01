Манчини: «Матч Италия – Аргентина – это классика мирового футбола»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Аргентины.

«Италия против Аргентины – это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч. Жаль, что мы остались без Федерико Кьезы, Чито Иммобиле, Доменико Берарди и Марко Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, проведет прекрасный матч. Сборная Аргентины очень сильна. Как и мы», – сказал Манчини.

Матч на «Уэмбли» начнется в 21:45 по Москве.

Италия на этом стадионе в прошлом году выиграла Евро-2020.

Итальянцы в этом году не отобрались на 2-й чемпионат мира подряд.

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