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Манчини: «Матч Италия – Аргентина – это классика мирового футбола»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Аргентины.

«Италия против Аргентины – это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч. Жаль, что мы остались без Федерико Кьезы, Чито Иммобиле, Доменико Берарди и Марко Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, проведет прекрасный матч. Сборная Аргентины очень сильна. Как и мы», – сказал Манчини.

  • Матч на «Уэмбли» начнется в 21:45 по Москве.
  • Италия на этом стадионе в прошлом году выиграла Евро-2020.
  • Итальянцы в этом году не отобрались на 2-й чемпионат мира подряд.

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Источник: УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4617

    Красногорск_Фан 47 минут назад

    Уж точно классика. Нетрадиционные отношения будут сегодня -завтра в других матчах.

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    Рейтинг: +13797

    Fusballer 2 часа назад

    Если Аргентина выиграет, то Месси 100% получит ЗМ.

    1
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