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Манчини анонсировал омоложение сборной Италии. Она не вышла на два ЧМ подряд

Сборная Италии будет омолаживаться. Это обещание от главного тренера Роберто Манчини.

«С новой командой нам нужно быть смелыми. В составе будет куда больше молодежи, которой нужна поддержка во всех смыслах. Но эта миссия выглядит очень увлекательной», – сказал Манчини.

  • Италия не отобралась на два ЧМ подряд.
  • Итальянцы – действующие чемпионы Европы.
  • Манчини возглавляет команду 4 года. До этого он был в «Зените».

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Источник: УЕФА

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