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Макаров – о «Динамо»: «Бронза и финал Кубка – это достойно похвал. Не буду скрывать, я счастлив»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров подвел итоги сезона-2021/22.

«В первую очередь, я благодарю всех преданных болельщиков «Динамо» и тех, кто желал нам много побед в этом сезоне! Кто каждую игру в сезоне был с нами при любом раскладе, что бы там ни происходило и как бы всe ни завершилось!

Сезон-2021/2022 был сложным, но, с другой стороны, он был счастливым для каждого из нас! Я не буду скрывать, что я счастлив! Завоевать бронзу и участвовать в финале Кубка России — это достойно всех похвал! Эмоции навсегда в нашем сердце.

Спасибо команде, тренерскому штабу и всему персоналу, кто был с нами. В такое тяжeлое время мы были все вместе и завершили дело до конца! Двигаемся дальше к новым победам и с поднятой головой», — написал Макаров в соцсетях.

  • Макаров провел 31 матч в этом сезоне, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
  • В августе 2021 года он перешел из «Рубина» в «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15738

    Cleaner 26 минут назад

    Бронза и проигрыш в финале - ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ для Динамо...)))

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