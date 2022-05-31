Сборная Италии представила новую форму. Футболка разделена на четыре части – в честь побед на ЧМ

Итальянская федерация футбола провела презентацию новой формы национальной сборной.

Футболка разделена на четыре части в честь побед команды на чемпионатах мира – в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах.

Итальянцы впервые сыграют в этой форме 1 июня – на «Уэмбли» против Аргентины.

Италия не квалифицировалась на ЧМ-2022.

Сборная пропустит 2-й чемпионат мира подряд.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?