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УЕФА заказал независимый отчет о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов

УЕФА сделал официальное заявление по поводу беспорядков возле стадиона «Стад де Франс» в преддверии финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1).

«УЕФА заказал независимый отчет по событиям, связанным с финалом Лиги чемпионов в Париже в субботу 28 мая. В рамках комплексного обзора будут рассмотрены процессы принятия решений, ответственность и поведение всех сторон, участвовавших в финале.

Отчет будет составлен независимыми экспертами во главе с Тьягу Брандау Родригешем из Португалии.

Чтобы гарантировать свой независимый статус в этом процессе, Брандау Родригеш согласился выполнять эту задачу на безвозмездной основе.

Доказательства и факты будут собраны от всех сторон, а выводы независимого отчета будут обнародованы после его завершения. Затем уже УЕФА оценит свои следующие шаги», – говорится в заявлении.

  • Старт финала ЛЧ пришлось отложить на 36 минут.
  • Часть фанатов пыталась прорваться на матч без билетов. Полиция применяла против них слезоточивый газ.
  • Власти Франции обвинили в беспорядках болельщиков «Ливерпуля».
  • Изначально решающая игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт УЕФА

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