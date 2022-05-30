Месси: «Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году. Мне не интересно, что он говорил»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ответил на претензии, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски больше него заслуживал «Золотой мяч»-2021.

«Каждый говорит то, что хочет. Естественно, он тоже имеет на это право. Но я не разделяю его мнение и, если честно, не придаю ему особого значения. Мне не интересно, что он сказал.

Тогда я заявил, что Роберт заслужил «Золотой мяч» годом ранее. Это было сказано от чистого сердца, я действительно так считал.

Но в год, когда награду получил я, он не был лучшим. Впрочем, пусть думает так, как считает нужным», – сказал Месси.

В 2021 году Месси опередил Левандовски в голосовании на 33 балла.

Для аргентинца этот «Золотой мяч» стал 7-м в карьере.

Поляк позднее получил награду The Best от ФИФА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?