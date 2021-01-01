Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Месси: «Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году. Мне не интересно, что он говорил»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ответил на претензии, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски больше него заслуживал «Золотой мяч»-2021.

«Каждый говорит то, что хочет. Естественно, он тоже имеет на это право. Но я не разделяю его мнение и, если честно, не придаю ему особого значения. Мне не интересно, что он сказал.

Тогда я заявил, что Роберт заслужил «Золотой мяч» годом ранее. Это было сказано от чистого сердца, я действительно так считал.

Но в год, когда награду получил я, он не был лучшим. Впрочем, пусть думает так, как считает нужным», – сказал Месси.

  • В 2021 году Месси опередил Левандовски в голосовании на 33 балла.
  • Для аргентинца этот «Золотой мяч» стал 7-м в карьере.
  • Поляк позднее получил награду The Best от ФИФА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Месси: «Коронавирус серьезно ударил по мне. Были осложнения, пострадали легкие»
Месси: «Реал» не был лучшей командой в этом сезоне Лиги чемпионов» 9
Месси: «Бензема должен получить «Золотой мяч». Никаких сомнений» 7
Источник: TyC Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:58
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +11822

    DeStar 15 минут назад

    не помню, чтобы месси раньше бредил
    походу все ,можно увозить.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3341

    Enter2006 32 минуты назад

    Не теряй своих болельщиков такими ерундовыми высказываниями. Ты ведь был легендой и должен понимать, что ты не был достоин ЗМ в 2021... Всем время уходить настаёт, но делать нужно это достойно! После присвоения тебе последнего ЗМ ты эту награду превратил в пустышку.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22839

    DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

    С неба звёздочка упала, прям "великому" в штаны...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2555

    BlackMurder 1 час назад

    Ты походу, вообще атрофировался, кроме тебя фекалия и Роналду, золотого мяча так вообще никто не достоин) ну отдайте его мбапе за то , что просто бегал, хотя лучше тебе канешь

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +120

    гууд 1 час назад

    Ооо Веелиикиий мессиии! Иди на *у*! Иди лучше верблюдов хозяина корми! А то ЗМ не получишь!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +524

    Lipatoff 1 час назад

    Лео то что ты принёс мировому футболу намного ценнее любого золотого мяча, больше 10ти лет на вершине футбола, это было фантастически, особенно противостояние с Роналду, желаю обоим показать хорошую на ЧМ в Катаре и спокойно заканчивать блистательную карьеру

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +159

    Fialet 1 час назад

    Писец.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11