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  • Месси: «Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году. Мне не интересно, что он говорил»

Месси: «Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году. Мне не интересно, что он говорил»

30 мая 2022, 21:58
10

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ответил на претензии, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски больше него заслуживал «Золотой мяч»-2021.

«Каждый говорит то, что хочет. Естественно, он тоже имеет на это право. Но я не разделяю его мнение и, если честно, не придаю ему особого значения. Мне не интересно, что он сказал.

Тогда я заявил, что Роберт заслужил «Золотой мяч» годом ранее. Это было сказано от чистого сердца, я действительно так считал.

Но в год, когда награду получил я, он не был лучшим. Впрочем, пусть думает так, как считает нужным», – сказал Месси.

  • В 2021 году Месси опередил Левандовски в голосовании на 33 балла.
  • Для аргентинца этот «Золотой мяч» стал 7-м в карьере.
  • Поляк позднее получил награду The Best от ФИФА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: TyC Sports
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига ПСЖ Бавария Месси Лионель Левандовски Роберт
Комментарии (10)
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Fialet
1653937899
Писец.
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Lipatoff
1653938045
Лео то что ты принёс мировому футболу намного ценнее любого золотого мяча, больше 10ти лет на вершине футбола, это было фантастически, особенно противостояние с Роналду, желаю обоим показать хорошую на ЧМ в Катаре и спокойно заканчивать блистательную карьеру
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гууд
1653938066
Ооо Веелиикиий мессиии! Иди на *у*! Иди лучше верблюдов хозяина корми! А то ЗМ не получишь!
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BlackMurder
1653938148
Ты походу, вообще атрофировался, кроме тебя фекалия и Роналду, золотого мяча так вообще никто не достоин) ну отдайте его мбапе за то , что просто бегал, хотя лучше тебе канешь
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DOCTOR PENALTY
1653939748
С неба звёздочка упала, прям "великому" в штаны...
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Enter2006
1653940262
Не теряй своих болельщиков такими ерундовыми высказываниями. Ты ведь был легендой и должен понимать, что ты не был достоин ЗМ в 2021... Всем время уходить настаёт, но делать нужно это достойно! После присвоения тебе последнего ЗМ ты эту награду превратил в пустышку.
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DeStar
1653941296
не помню, чтобы месси раньше бредил походу все ,можно увозить.
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Artemka444
1653944608
Где ты был лучшим то??? Подарили тебе мяч просто!!!!
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Shotlandets86
1653949109
Гном чëт поехал кукухой.
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Loko_Roma
1653971792
Гном гномыч на закате карьеры заговорил, ибо футбол в его исполнение пропал, а в медиа пространстве оставаться надо, дальше вангую он станет экспердом на Срач-тв, вместе с поехавшими ведущими и экспердами, нехватает еще до кучи Шамана Сашки Габышева
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