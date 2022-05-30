Клопп: «Ливерпуль» – лучший клуб в мире. Мне все равно, что думают другие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает свой клуб лучшим в мире.
– Это лучший клуб мира?
– Никаких сомнений. Ни один другой клуб не мог бы проиграть финал Лиги чемпионов, а на следующий день собрать (на чемпионском параде – прим. «Бомбардира») так много людей в отличном настроении.
Это лучший клуб мира, и мне все равно, что думают другие.
- «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
- Англичане проиграли в финале ЛЧ «Реалу» (0:1).
- Команда Клоппа заняла 2-е место в АПЛ.
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Источник: This is Anfield