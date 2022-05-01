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Клопп: «Ливерпуль» – лучший клуб в мире. Мне все равно, что думают другие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает свой клуб лучшим в мире.

– Это лучший клуб мира?

– Никаких сомнений. Ни один другой клуб не мог бы проиграть финал Лиги чемпионов, а на следующий день собрать (на чемпионском параде – прим. «Бомбардира») так много людей в отличном настроении.

Это лучший клуб мира, и мне все равно, что думают другие.

  • «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
  • Англичане проиграли в финале ЛЧ «Реалу» (0:1).
  • Команда Клоппа заняла 2-е место в АПЛ.

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Источник: This is Anfield

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Сегодня, 01:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +13753

    Fusballer 1 час назад

    Спартак - лучший клуб в мире!

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