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  • Клопп: «Ливерпуль» – лучший клуб в мире. Мне все равно, что думают другие»

Клопп: «Ливерпуль» – лучший клуб в мире. Мне все равно, что думают другие»

30 мая 2022, 01:59
2

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает свой клуб лучшим в мире.

– Это лучший клуб мира?

– Никаких сомнений. Ни один другой клуб не мог бы проиграть финал Лиги чемпионов, а на следующий день собрать (на чемпионском параде – прим. «Бомбардира») так много людей в отличном настроении.

Это лучший клуб мира, и мне все равно, что думают другие.

  • «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
  • Англичане проиграли в финале ЛЧ «Реалу» (0:1).
  • Команда Клоппа заняла 2-е место в АПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: This is Anfield
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (2)
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Fusballer
1653865510
Спартак - лучший клуб в мире!
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Maxi_7
1653887928
Если судить по деньгам, которые Ливерпуль вкладывает и получаемому кпд из них, наверное, да, с этим можно согласиться - с бюджетом в разы уступающим мировым гигантам команда Клоппа борется на равных и часто превосходит своих более богатых соперников. Но всё же... если Ливерпуль хочет выигрывать титулы чаще им необходимо будет тратиться на игроков-суперзвёзд... потому, что Жота, Мане, Фиомино, Кейта... это всё хорошие, работоспособные ребята, которые отдают всех себя, большего от них наверное нельзя требовать, потому, что они уже упираются в собственный потолок таланта... но выигрывают большие матчи всё-таки по-настоящему большие и великие игроки, в чём мы уже убеждались неоднократно...
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