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Слуцкий: «Принимаю и утверждаю мнения, что я физрук, не умею тренировать и моя карьера закончилась»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как воспринимает критику. Он ее принимает.

«Сразу хочу сказать. Есть люди, которые говорят, что Слуцкий физрук, не умеет тренировать, его карьера закончилась. Все вообще принимаю, утверждаю, все отлично», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Василия Уткина.

  • Казанцы вылетели в ФНЛ.
  • Слуцкий стал 2-м тренером в истории РПЛ после Валерия Газзаева, который выигрывал турнир и вылетал.
  • Сезон ФНЛ стартует в июле.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +99

    Fialet 3 минуты назад

    Это уже было, все помнят - "Мы говно".

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    Рейтинг: +7454

    vladik12 21 минуту назад

    Предвижу драматический сценарий: "Рубин" сходу возвращается и через несколько лет берет со Слуцким РПЛ.
    "Скриньте").

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    Рейтинг: +24720

    vladimir-7 31 минуту назад

    Через год Рубин со Слуцким будет в РПЛ.

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