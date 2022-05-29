Слуцкий: «Принимаю и утверждаю мнения, что я физрук, не умею тренировать и моя карьера закончилась»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как воспринимает критику. Он ее принимает.

«Сразу хочу сказать. Есть люди, которые говорят, что Слуцкий физрук, не умеет тренировать, его карьера закончилась. Все вообще принимаю, утверждаю, все отлично», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Василия Уткина.

Казанцы вылетели в ФНЛ.

Слуцкий стал 2-м тренером в истории РПЛ после Валерия Газзаева, который выигрывал турнир и вылетал.

Сезон ФНЛ стартует в июле.

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