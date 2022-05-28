Ваноли: «Нахлынули эмоции от «Лужников». Вспомнил свой гол в финале здесь»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от посещения «Лужников». Он забивал на этом стадионе.

– Узнали ли вы «Лужники»? Какие чувства от возвращения после Кубка УЕФА?

– Вышел на газон, и нахлынули эмоции. Кубок УЕФА – важные воспоминания, тогда я забил гол. Пришло осознание, сколько лет прошло, «Лужники» сильно изменились. Судьба снова нас привела сюда.

Ваноли с «Пармой» в 1999 году выиграл в «Лужниках» Кубок УЕФА.

Завтра, 29 мая, «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России в «Лужниках».

Если «Спартак» уступит, Ваноли покинет команду, о чем сообщалось накануне.

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