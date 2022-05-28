Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Ваноли: «Нахлынули эмоции от «Лужников». Вспомнил свой гол в финале здесь»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от посещения «Лужников». Он забивал на этом стадионе.

– Узнали ли вы «Лужники»? Какие чувства от возвращения после Кубка УЕФА?

– Вышел на газон, и нахлынули эмоции. Кубок УЕФА – важные воспоминания, тогда я забил гол. Пришло осознание, сколько лет прошло, «Лужники» сильно изменились. Судьба снова нас привела сюда.

  • Ваноли с «Пармой» в 1999 году выиграл в «Лужниках» Кубок УЕФА.
  • Завтра, 29 мая, «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России в «Лужниках».
  • Если «Спартак» уступит, Ваноли покинет команду, о чем сообщалось накануне.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Ваноли: «Мое будущее в «Спартаке»? Не комментирую» 2
Ваноли объяснил свои слова о желании видеть Дзюбу в «Спартаке» 9
Ваноли и Каттани покинут «Спартак», если команда не выиграет Кубок России (Metaratings) 21
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

28.05.2022 23:25
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +852

    inzek 1 час назад

    ну может хоть что-то на 100летие будет...сезон просран, намеков на лучшее нет.. но я буду болеть. вперед КБ!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7403

    mihail200606 2 часа назад

    С такой перетасовкой тренеров ничего ж хорошего ждать не стоит от команды..

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11