Ваноли: «Нахлынули эмоции от «Лужников». Вспомнил свой гол в финале здесь»

ну может хоть что-то на 100летие будет...сезон просран, намеков на лучшее нет.. но я буду болеть. вперед КБ!
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился впечатлениями от посещения «Лужников». Он забивал на этом стадионе.
– Узнали ли вы «Лужники»? Какие чувства от возвращения после Кубка УЕФА?
– Вышел на газон, и нахлынули эмоции. Кубок УЕФА – важные воспоминания, тогда я забил гол. Пришло осознание, сколько лет прошло, «Лужники» сильно изменились. Судьба снова нас привела сюда.
- Ваноли с «Пармой» в 1999 году выиграл в «Лужниках» Кубок УЕФА.
- Завтра, 29 мая, «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России в «Лужниках».
- Если «Спартак» уступит, Ваноли покинет команду, о чем сообщалось накануне.
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