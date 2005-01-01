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Люди с билетами не попали на финал Лиги чемпионов из-за беспорядков возле «Стад де Франс»

УЕФА и власти Парижа не смогли обеспечить нормальное функционирование пропускной системы на финал Лиги чемпионов. На «Стад де Франс» проникли тысячи безбилетников.

В то же время на игру из-за предпринятых мер безопасности (как реакции на беспорядки) не попали болельщики, у которых были на руках легальные билеты.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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