Люди с билетами не попали на финал Лиги чемпионов из-за беспорядков возле «Стад де Франс»

УЕФА и власти Парижа не смогли обеспечить нормальное функционирование пропускной системы на финал Лиги чемпионов. На «Стад де Франс» проникли тысячи безбилетников.

В то же время на игру из-за предпринятых мер безопасности (как реакции на беспорядки) не попали болельщики, у которых были на руках легальные билеты.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

«Ливерпуль» не брал Лигу чемпионов 3 года.

«Реал» выигрывал ЛЧ последний раз в 2018 году, победив в финале «Ливерпуль».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?