Ваноли объяснил свои слова о желании видеть Дзюбу в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что его ответ на вопрос о возможном возвращении в клуб Артема Дзюбы неправильно интерпретировали.

«Я бы хотел пояснить свои слова о Дзюбе. Я говорил о том, что мне хотелось бы иметь третьего сильного нападающего. В принципе любого, не конкретно Дзюбу», – заявил Ваноли.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

В 2015 году он ушел в «Зенит», где провел 7 сезонов.

Сейчас 33-летний форвард имеет статус свободного агента.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?