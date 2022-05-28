Ваноли объяснил свои слова о желании видеть Дзюбу в «Спартаке»

Как ребенок, выкрутился...
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что его ответ на вопрос о возможном возвращении в клуб Артема Дзюбы неправильно интерпретировали.
«Я бы хотел пояснить свои слова о Дзюбе. Я говорил о том, что мне хотелось бы иметь третьего сильного нападающего. В принципе любого, не конкретно Дзюбу», – заявил Ваноли.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- В 2015 году он ушел в «Зенит», где провел 7 сезонов.
- Сейчас 33-летний форвард имеет статус свободного агента.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?