Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале

Сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс», начало – в 22:00 по московскому времени.

Четыре года назад эти команды встречались в финале ЛЧ в Киеве – тогда мадридцы победили со счетом 3:1.

После этого «Реал» и «Ливерпуль» провели еще два матча – одна победа испанцев и ничья.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего финала.

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