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Лига чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале

Сегодня, 28 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс», начало – в 22:00 по московскому времени.

Четыре года назад эти команды встречались в финале ЛЧ в Киеве – тогда мадридцы победили со счетом 3:1.

После этого «Реал» и «Ливерпуль» провели еще два матча – одна победа испанцев и ничья.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего финала.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 12:40
Комментарии3
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    Рейтинг: +4521

    Красногорск_Фан 35 минут назад

    В связи с антироссийкими высказываниями Клоппа (большой вопрос еще что делали его предки в ВОВ) мой выбор за кого болеть очевиден. Реал.

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    Рейтинг: +504

    Lipatoff > Красногорск_Фан 26 минут назад

    Немец **...ий))) буду солидарен, хоть и болельщик Барсы, победы Реалу, а именно для Бензема, он достоин

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    Рейтинг: +11474

    BRO_football 2 часа назад

    К чёрту финал Лиги чемпионов! Лучше посмотрю Химки - СКА-Хабаровск. Это намного интереснее.

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