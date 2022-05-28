Пеле высказался о финале ЛЧ «Ливерпуль» – «Реал»

Легендарный бразильский футболист Пеле поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Хочу увидеть грандиозный финал между «Реалом» и «Ливерпулем».

Моим друзьям Винисиусу и Каземиро предстоит серьeзная борьба с Алисоном и Фабиньо.

Я один в восторге от предстоящего матча? Уверен, что нет!» – написал Пеле в соцсетях.

Финал ЛЧ состоится сегодня в Париже.

Начало матча – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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