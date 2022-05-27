Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Все наши иностранцы заявили, что не хотят никуда уезжать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с легионерами.

«Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но давайте сначала дождемся решения ФИФА.

На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать.

И бразильцы, и (Вильмар) Барриос, и (Деян) Ловрен готовятся прибыть на сборы», – сказал Медведев.

  • «Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.
  • В следующем сезоне команда не сыграет в еврокубках из-за санкций УЕФА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Зенит» может отказаться от покупки Лантратова из-за инцидента с болбоем 1
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Кравцов будет работать с командой на сборе, Прохина можем выкупить» 1
Клубы Серии А интересуются Барриосом из «Зенита» 4
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:58
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +24717

    vladimir-7 1 час назад

    Конечно не хотят уезжать из Зенита, какой же дурак уедет туда, где нужно
    работать в поте лица, а здесь, пиняй тихонечко мячик за хорошие деньги и живи
    в свое удовольствие.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +204

    Номэд 2 часа назад

    Бомжарня завалила легов по уши "народными" деньгами.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16779

    Garrincha58 2 часа назад

    не говори гоп пока не перепрыгнешь

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +399

    fakeid 2 часа назад

    хорошо работает клуб. в то время, как из других сбегают жига и не хотят возвращаться ларсоны, помня, как их водят в глушаковские бани. хотя промесу понравилось, даже вернулся.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11