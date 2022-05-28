Гендиректор «Зенита» Медведев: «Все наши иностранцы заявили, что не хотят никуда уезжать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с легионерами.
«Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но давайте сначала дождемся решения ФИФА.
На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать.
И бразильцы, и (Вильмар) Барриос, и (Деян) Ловрен готовятся прибыть на сборы», – сказал Медведев.
- «Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.
- В следующем сезоне команда не сыграет в еврокубках из-за санкций УЕФА.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Р-Спорт»