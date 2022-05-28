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  • Гендиректор «Зенита» Медведев: «Все наши иностранцы заявили, что не хотят никуда уезжать»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Все наши иностранцы заявили, что не хотят никуда уезжать»

28 мая 2022, 08:58
5

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с легионерами.

«Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но давайте сначала дождемся решения ФИФА.

На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать.

И бразильцы, и (Вильмар) Барриос, и (Деян) Ловрен готовятся прибыть на сборы», – сказал Медведев.

  • «Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.
  • В следующем сезоне команда не сыграет в еврокубках из-за санкций УЕФА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (5)
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Garrincha58
1653720215
не говори гоп пока не перепрыгнешь
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vladimir-7
1653723701
Конечно не хотят уезжать из Зенита, какой же дурак уедет туда, где нужно работать в поте лица, а здесь, пиняй тихонечко мячик за хорошие деньги и живи в свое удовольствие.
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nik55
1653732092
такой халявы они ни где не найдут----присосались к трубе уже
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