Гендиректор «Зенита» Медведев: «Все наши иностранцы заявили, что не хотят никуда уезжать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с легионерами.

«Новый лимит позволяет пригласить легионеров, но давайте сначала дождемся решения ФИФА.

На сегодняшний день все наши иностранцы заявили, что они не хотят никуда уезжать.

И бразильцы, и (Вильмар) Барриос, и (Деян) Ловрен готовятся прибыть на сборы», – сказал Медведев.

«Зенит» стал чемпионом России в 4-й раз подряд.

В следующем сезоне команда не сыграет в еврокубках из-за санкций УЕФА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?