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«Зенит» – лучшая команда сезона РПЛ по голам со стандартов

«Зенит» в минувшем сезоне РПЛ забил 22 гола со стандартов. Это максимальный показатель в турнире.

На втором месте по показателю идет «Динамо» (18 голов), третий – ЦСКА (17).

  • «Зенит» досрочно выиграл чемпионат – 4-й раз подряд.
  • Команду на прошлой неделе покинул лучший бомбардир – Артем Дзюба.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14103

    NewLife 51 минуту назад

    А предоставили им такую возможность наши судьи - самые справедливые судьи в мире.

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