«Зенит» – лучшая команда сезона РПЛ по голам со стандартов

А предоставили им такую возможность наши судьи - самые справедливые судьи в мире.
«Зенит» в минувшем сезоне РПЛ забил 22 гола со стандартов. Это максимальный показатель в турнире.
На втором месте по показателю идет «Динамо» (18 голов), третий – ЦСКА (17).
- «Зенит» досрочно выиграл чемпионат – 4-й раз подряд.
- Команду на прошлой неделе покинул лучший бомбардир – Артем Дзюба.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?