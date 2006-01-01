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Радимов: «Склоняюсь к тому, что Дзюба уедет за границу»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в зарубежном чемпионате.

Магомед Оздоев расставание Дзюбы с «Зенитом» прокомментировал так: «Команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера». Как бы сформулировали вы — чего лишился «Зенит» с уходом Артема?

— Чтобы в полной мере оценить его влияние на коллектив, нужно находиться внутри команды. Но то, что Дзюба был лидером, — очевидно. Даже в этом сезоне он забил за «Зенит» больше всех, стал лучшим и по системе «гол+пас». Хотя во втором круге уже нечасто появлялся в «старте».

С одной стороны, зимой «Зенит» приобрел хороших нападающих — Юри Алберто и Сергеева. А с другой... Думаю, в следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы». Когда в атаке надо сыграть попроще, он со своими габаритами незаменим.

Яркий пример — последняя игра со «Спартаком». Артем вышел на полчаса, выиграл верховое единоборство и скинул мяч Ерохину, который заработал пенальти. Всe, 1:1!

Я не знаю, где Дзюба продолжит карьеру. Склоняюсь к тому, что уедет за границу. Но это не инсайд — исключительно предположение.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:55
Комментарии5
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    Рейтинг: +53

    NET VOINE 1 час назад

    уедет за границу.....В Беларусь? Эритрею ? )))

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    Рейтинг: +16771

    Garrincha58 1 час назад

    «Жаль, что нет Дзюбы».... рассмешил Радимов в который раз ещё бы Семака уволили и был бы полный порядок хотя при нынешних условиях никого в России не найдёшь, а в еврокубках играть лет 5 не будем так что Семаку повезло

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    Рейтинг: +9150

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Не важно где будет бревно ! Никакого интереса футбольного , он не представляет !

    2
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    Рейтинг: +5414

    Павелий 2 часа назад

    Азмун, стоя на коленях в кабинете Руди Фёллер, завывает:
    "Просто такая сильная любовь!
    Ты еще не знаешь!
    Возьмите Артёмушку к нам в Байер!"

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +3226

    Enter2006 > Павелий 2 часа назад

    Ахаха! )

    Азмун Артёму:

    "Где ты, где ты
    Исчезают утром
    Абоненты
    Стали недоступны" ))

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