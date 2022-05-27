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Радимов: «Склоняюсь к тому, что Дзюба уедет за границу»

27 мая 2022, 10:55
4

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в зарубежном чемпионате.

Магомед Оздоев расставание Дзюбы с «Зенитом» прокомментировал так: «Команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера». Как бы сформулировали вы — чего лишился «Зенит» с уходом Артема?

— Чтобы в полной мере оценить его влияние на коллектив, нужно находиться внутри команды. Но то, что Дзюба был лидером, — очевидно. Даже в этом сезоне он забил за «Зенит» больше всех, стал лучшим и по системе «гол+пас». Хотя во втором круге уже нечасто появлялся в «старте».

С одной стороны, зимой «Зенит» приобрел хороших нападающих — Юри Алберто и Сергеева. А с другой... Думаю, в следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы». Когда в атаке надо сыграть попроще, он со своими габаритами незаменим.

Яркий пример — последняя игра со «Спартаком». Артем вышел на полчаса, выиграл верховое единоборство и скинул мяч Ерохину, который заработал пенальти. Всe, 1:1!

Я не знаю, где Дзюба продолжит карьеру. Склоняюсь к тому, что уедет за границу. Но это не инсайд — исключительно предположение.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Радимов Владислав
Комментарии (4)
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Павелий
1653638575
Азмун, стоя на коленях в кабинете Руди Фёллер, завывает: "Просто такая сильная любовь! Ты еще не знаешь! Возьмите Артёмушку к нам в Байер!"
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САДЫЧОК
1653638679
Не важно где будет бревно ! Никакого интереса футбольного , он не представляет !
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Garrincha58
1653642552
«Жаль, что нет Дзюбы».... рассмешил Радимов в который раз ещё бы Семака уволили и был бы полный порядок хотя при нынешних условиях никого в России не найдёшь, а в еврокубках играть лет 5 не будем так что Семаку повезло
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