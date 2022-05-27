Радимов: «Склоняюсь к тому, что Дзюба уедет за границу»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в зарубежном чемпионате.

— Магомед Оздоев расставание Дзюбы с «Зенитом» прокомментировал так: «Команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера». Как бы сформулировали вы — чего лишился «Зенит» с уходом Артема?

— Чтобы в полной мере оценить его влияние на коллектив, нужно находиться внутри команды. Но то, что Дзюба был лидером, — очевидно. Даже в этом сезоне он забил за «Зенит» больше всех, стал лучшим и по системе «гол+пас». Хотя во втором круге уже нечасто появлялся в «старте».

С одной стороны, зимой «Зенит» приобрел хороших нападающих — Юри Алберто и Сергеева. А с другой... Думаю, в следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы». Когда в атаке надо сыграть попроще, он со своими габаритами незаменим.

Яркий пример — последняя игра со «Спартаком». Артем вышел на полчаса, выиграл верховое единоборство и скинул мяч Ерохину, который заработал пенальти. Всe, 1:1!

Я не знаю, где Дзюба продолжит карьеру. Склоняюсь к тому, что уедет за границу. Но это не инсайд — исключительно предположение.

Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».

Он воспитанник «Спартака».

Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?