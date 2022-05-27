Гути: «Мбаппе выдали больше всего авансов, хотя он ничего не выиграл»

Бывший футболист «Реала» Гути высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Он лучший игрок в мире? Это не так. Ему еще предстоит это доказать.

Как давно он в «ПСЖ»? Сколько раз он выиграл Лигу чемпионов и «Золотой мяч»? Он так знаменит, что кажется, будто он лучший игрок в мире, но это не так.

Мбаппе выдали больше всего авансов, хотя он не выиграл в футболе ничего», – сказал Гути.

Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.

Килиану гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?