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Гути: «Мбаппе выдали больше всего авансов, хотя он ничего не выиграл»

Бывший футболист «Реала» Гути высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Он лучший игрок в мире? Это не так. Ему еще предстоит это доказать.

Как давно он в «ПСЖ»? Сколько раз он выиграл Лигу чемпионов и «Золотой мяч»? Он так знаменит, что кажется, будто он лучший игрок в мире, но это не так.

Мбаппе выдали больше всего авансов, хотя он не выиграл в футболе ничего», – сказал Гути.

  • Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
  • Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.
  • Килиану гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Daily Post

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Комментарии2
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    Рейтинг: +573

    SinyaaPyll 2 часа назад

    Всего лишь чемпион мира.

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    Рейтинг: +3226

    Enter2006 3 часа назад

    Еххх, а тебе то столько не насыпали, зависть плохая штука ))

    0
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