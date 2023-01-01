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Фанаты «Фейеноорда» помочились на автобус «Ромы»

Фанаты «Фейеноорда» справили нужду на клубный автобус «Ромы».

Инцидент произошел 23 мая в Тиране, столице Албании, где сегодня команды встретятся в финале Лиги конференций.

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Лига конференций. «Рома» Моуринью сыграет в финале с «Фейеноордом»
Источник: твиттер HooligansTV

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Сегодня, 18:16
Комментарии4
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    Рейтинг: +4491

    Красногорск_Фан 22 минуты назад

    При такой атмосфере до матча и на поле будет огонь. Что на пользу для зрителей.
    Пожалуй возьму побольше попкорна. И как писал ранее Моуриньо уже в выигрыше. Либо войдет в Википедию как "первый тренер выигравший ЛК" либо как "первый тренер проигравший в финале ЛК". В любом раскладе идет в скрижали истории.

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    Рейтинг: +49960

    MaxRnD 1 час назад

    В цивилизованных и высококультурных странах так территорию и метят ...
    PS Гуманно обошлись, а ведь могли бы мимоходом ещё и физруку люлей отвесить ...

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    Рейтинг: +1882

    Олег1204 > NET VOINE 1 час назад

    Петушок, свинти от сюдова)

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    Рейтинг: +49960

    MaxRnD > NET VOINE 1 час назад

    Михалыч, я смотрю у тебя на почве русофобии так подгорает, что ты уже весь сайт засрал своими говноречёвками с таких же говноаккаунтов. Ты бедолага, к врачу давно ходил ?

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