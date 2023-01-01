Фанаты «Фейеноорда» помочились на автобус «Ромы»

Фанаты «Фейеноорда» справили нужду на клубный автобус «Ромы».

Инцидент произошел 23 мая в Тиране, столице Албании, где сегодня команды встретятся в финале Лиги конференций.

Матч «Рома» – «Фейеноорд» начнется в 22:00 по Москве.

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