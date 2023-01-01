Фанаты «Фейеноорда» помочились на автобус «Ромы»

При такой атмосфере до матча и на поле будет огонь. Что на пользу для зрителей.
Пожалуй возьму побольше попкорна. И как писал ранее Моуриньо уже в выигрыше. Либо войдет в Википедию как "первый тренер выигравший ЛК" либо как "первый тренер проигравший в финале ЛК". В любом раскладе идет в скрижали истории.
Фанаты «Фейеноорда» справили нужду на клубный автобус «Ромы».
Инцидент произошел 23 мая в Тиране, столице Албании, где сегодня команды встретятся в финале Лиги конференций.
- Матч «Рома» – «Фейеноорд» начнется в 22:00 по Москве.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
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