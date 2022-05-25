Главные новости дня. Расширения РПЛ и моратория не будет, Ивич может возглавить ЦСКА

АПЛ одобрила продажу «Челси». Осталось получить разрешение от властей Британии.

Шварц – фаворит на пост тренера «Герты». О его назначении могут объявить в ближайшее время.

Экс-тренер «Уотфорда» Ивич может возглавить ЦСКА.

Чуамени перейдет в «Реал» за 80 миллионов (RMC Sport).

Кокорин сменил имидж. Он стал блондином.

Ваноли продолжит тренировать «Спартак» вне зависимости от результата финала Кубка России.

Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ – «13+12».

В РПЛ будет 16 клубов в следующем сезоне. Моратория на вылет не будет.

УЕФА представил официальный мяч финала ЛЧ. На нем по-русски написано «Мир».

«Зенит», «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Локо» и «Спартак» получили лицензии для участия в еврокубках, «Краснодар» – нет.