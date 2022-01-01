Моратория на вылет не будет. «Рубин» и «Арсенал» вылетели в ФНЛ, «Уфа» и «Химки» – в стыках

Желаю чтобы УЕФА Забанил российский футбол надолго, лига где не соблюдается спортивный принцип не заслуживает еврокубков
В РПЛ не будет введен мораторий на вылет. Такое решение принято на исполкоме РФС.
Таким образом, «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетели в ФНЛ, а «Химки» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах.
- В РПЛ будет 16 клубов в следующем сезоне.
- «Химки» сыграют в стыках со «СКА-Хабаровском».
- «Уфа» встретится с «Оренбургом».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?