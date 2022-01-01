Моратория на вылет не будет. «Рубин» и «Арсенал» вылетели в ФНЛ, «Уфа» и «Химки» – в стыках

В РПЛ не будет введен мораторий на вылет. Такое решение принято на исполкоме РФС.

Таким образом, «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетели в ФНЛ, а «Химки» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах.

В РПЛ будет 16 клубов в следующем сезоне.

«Химки» сыграют в стыках со «СКА-Хабаровском».

«Уфа» встретится с «Оренбургом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?