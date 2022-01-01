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Моратория на вылет не будет. «Рубин» и «Арсенал» вылетели в ФНЛ, «Уфа» и «Химки» – в стыках

В РПЛ не будет введен мораторий на вылет. Такое решение принято на исполкоме РФС.

Таким образом, «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетели в ФНЛ, а «Химки» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах.

  • В РПЛ будет 16 клубов в следующем сезоне.
  • «Химки» сыграют в стыках со «СКА-Хабаровском».
  • «Уфа» встретится с «Оренбургом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РФС

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Сегодня, 12:57
Комментарии4
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    Рейтинг: +565

    Forvard47 52 минуты назад

    Желаю чтобы УЕФА Забанил российский футбол надолго, лига где не соблюдается спортивный принцип не заслуживает еврокубков

    1
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    Рейтинг: +64669

    portero 52 минуты назад

    Химкам и Уфе свистки помогут остаться в РПЛ....

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16747

    Garrincha58 1 час назад

    всё правильно менять правила по ходу игры нет смысла и 18 команд для нас слишком много нет у нас большого ажиотажа вокруг футбола мы не футбольная страна тем более сейчас

    3
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    Рейтинг: +7410

    vladik12 > Garrincha58 1 час назад

    А причем тут "сейчас"? Как от этого зависит уровень "футбольности"?

    0
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