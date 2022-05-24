⚡️ Официально: в РПЛ будет 16 клубов в следующем сезоне

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Такое решение принял исполком РФС.

Следующий чемпионат России пройдет в два круга с участием 16 клубов.

22 марта большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.

На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.

Вчера стало известно, что 9 клубов выступили против расширения лиги до 18 клубов.

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