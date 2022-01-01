⚡️ Официально: в РПЛ будет 16 клубов в следующем сезоне

а сколько копий было сломано при обсуждении данного вопроса...) 18, 20 - кто больше..? мышиная возня вокруг количества команд в РПЛ обернулась ровным счетом - ничем... самое главное - соблюден Регламент, принятый в начале сезона...
РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Такое решение принял исполком РФС.
Следующий чемпионат России пройдет в два круга с участием 16 клубов.
- 22 марта большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
- На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.
- Вчера стало известно, что 9 клубов выступили против расширения лиги до 18 клубов.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?