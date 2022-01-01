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⚡️ Официально: в РПЛ будет 16 клубов в следующем сезоне

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Такое решение принял исполком РФС.

Следующий чемпионат России пройдет в два круга с участием 16 клубов.

  • 22 марта большинство клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги.
  • На следующий день исполком РФС отказался утверждать предложенные реформы.
  • Вчера стало известно, что 9 клубов выступили против расширения лиги до 18 клубов.

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Источник: телеграм-канал РПЛ

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Комментарии12
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    Рейтинг: +22729

    JTherry 45 минут назад

    а сколько копий было сломано при обсуждении данного вопроса...) 18, 20 - кто больше..? мышиная возня вокруг количества команд в РПЛ обернулась ровным счетом - ничем... самое главное - соблюден Регламент, принятый в начале сезона...

    2
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    Рейтинг: +64669

    portero 58 минут назад

    Ну как бы правильно, если раширять имеется желание, то должно быть перед началом чемпионата объявлены условия....
    Само проведение собрания и принятие решения по окончании сезона, странно....

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +12507

    playsh 58 минут назад

    Хотелось бы вернуть весну-осень,и сидеть не в панталонах,а в майках и шортах на стадионах,и не смотреть,как месят снег наши футболёры,дрожа от холода.Но им ,конечно,понравилось летом рассекать воздух в отпуске где-то по заграницам,хотя в наши времена это станет для всех нас проблемой.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +5110

    AtticusFinch 1 час назад

    правильно - а то Зенит ещё пять своих клубов запустил бы))хватит пока Сочи и Оренбургов)

    1
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    Рейтинг: +13599

    Fusballer > AtticusFinch 37 минут назад

    Нижний Новгород ещё.

    0
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    Рейтинг: +14971

    Barmaleushka > Fusballer 25 минут назад

    И Спартак

    0
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    Рейтинг: +15463

    ilichkadr 1 час назад

    Было бы не плохо вернуть советский формат.

    2
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    Рейтинг: +17840

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Здравый смысл восторжествовал !!!

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    Рейтинг: +5629

    Давид59 1 час назад

    Чувство двоякое. Лучше бы уж сезон весной начали. Без еврокубков и ЧМ как-то тоскливо.

    1
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    Рейтинг: +6580

    Semenycch 1 час назад

    Нормальное решение!

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    Рейтинг: +138

    АлексМак 1 час назад

    И правильно!

    2
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    Рейтинг: +7410

    vladik12 1 час назад

    Все верно, респект, что не прогнулись под всякие "рубинчики", "уфы".
    Вылетели - до свидос, епта.

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