«Спартак», «Зенит» и еще семь клубов РПЛ направили письма против расширения лиги

Девять клубов обратились в РФС, чтобы высказаться против расширения российской Премьер-лиги.

Соответствующие письма направили «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

Они считают расширение РПЛ экономически нецелесообразным.

Вышеуказанные клубы поддержали сохранение нынешнего формата чемпионата и создание Кубка лиги.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято во вторник, 24 мая, на заседании исполкома РФС.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?