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«Спартак», «Зенит» и еще семь клубов РПЛ направили письма против расширения лиги

Девять клубов обратились в РФС, чтобы высказаться против расширения российской Премьер-лиги.

Соответствующие письма направили «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

Они считают расширение РПЛ экономически целесообразным.

Вышеуказанные клубы поддержали сохранение нынешнего формата чемпионата и создание Кубка лиги.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято во вторник, 24 мая, на заседании исполкома РФС.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1937

    Dr.Metal 6 минут назад

    Заголовок противоречит тексту. Клубы выступили против... Они считают расширение лиги экономически ЦЕЛЕСООЬРАЗНЫМ.

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    Рейтинг: +564

    Forvard47 9 минут назад

    о сочи, НН. Зенит ну кнш они будут в этой компашке.. ********* страно за НН который может вылететь уже через год в фнл...
    а при расширении не факт...

    фарм клубы как же могут попереть против батьки..

    совет этим клубам засунуть писульке в задницу

    PS^ Если не будет расширения желаю чтобы россия получила многолетний бан на участия в ЕвроКубках!

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    Рейтинг: +337

    fakeid 13 минут назад

    да вы *******. 150 миллионов населения. в бельгии, млять, 18 команд, в голландии, польше. в турции вообще 20.

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    Рейтинг: +10225

    Alekxei Z. 23 минуты назад

    Российская математика !!!
    То пишут 10 клубов за мораторий , теперь 9 против...
    Вопрос : Сколько клубов в РПЛ ?
    Страна Дураков !!!

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