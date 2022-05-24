АПЛ одобрила продажу «Челси». Осталось получить разрешение от властей Британии

АПЛ одобрила продажу «Челси» консорциуму американца Тодда Боли, сообщает официальный сайт лиги.

Теперь сделку должно одобрить правительство Великобритании.

Ранее сообщалось, что консорциум во главе с Боли заплатит за клуб 4,25 миллиарда фунтов.

Боли станет владельцем «Челси» совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Он вынужден продать клуб из-за санкций.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?