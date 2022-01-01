«Зенит», «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Локо» и «Спартак» получили лицензии для участия в еврокубках, «Краснодар» – нет

Шесть клубов РПЛ получили лицензии для возможного участия в турнирах УЕФА.

Это «Зенит», «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». «Краснодар», завершивший сезон на четвертом месте, не получил лицензию для участия в еврокубках.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Команды подали совместную апелляцию в CAS на решение УЕФА.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?