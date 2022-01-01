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«Зенит», «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Локо» и «Спартак» получили лицензии для участия в еврокубках, «Краснодар» – нет

Шесть клубов РПЛ получили лицензии для возможного участия в турнирах УЕФА.

Это «Зенит», «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». «Краснодар», завершивший сезон на четвертом месте, не получил лицензию для участия в еврокубках.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Команды подали совместную апелляцию в CAS на решение УЕФА.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии6
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    Рейтинг: +17836

    Persona_non_Grata 12 минут назад

    Какие кубки !!!((( Вернитесь в реальность ... (((

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    Рейтинг: +142

    RealDiMoNMadrid 18 минут назад

    За Краснодаром будущее!

    0
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  • ...
    Рейтинг: +2386

    ALEX ML 27 минут назад

    Смешно

    0
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    Рейтинг: +2608

    acor94 31 минуту назад

    Спартак то куда лезет со своего 10 места?) в кубке солнца заявиться планирует?)

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    Рейтинг: +2608

    acor94 > acor94 29 минут назад

    Беру свои слова обратно. Победитель кубка России, едет в лигу европы. Шансы есть.

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    Рейтинг: +1404

    Parham 31 минуту назад

    Так почему не получил? В чём причина???
    Подробнее, очень интересно!!

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