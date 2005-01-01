Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
2 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

Чуамени перейдет в «Реал» за 80 миллионов (RMC Sport)

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени выбрал новый клуб.

22-летний футболист решил перейти в «Реал». На него также претендовали «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Ожидается, что мадридцы заплатят за хавбека 80 миллионов евро плюс бонусы.

Француз заключит с «Реалом» контракт до 2027 года.

  • Рыночная стоимость Чуамени – 40 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Мбаппе потребовал от «ПСЖ» подписать Чуамени и Дембеле (Bild) 7
«Челси» хочет подписать 3 защитников и опорника, в шорт-листе клуба – 7 игроков 1
«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Чуамени. «Реал» может его переубедить
Источник: RMC Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:40
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11