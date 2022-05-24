Чуамени перейдет в «Реал» за 80 миллионов (RMC Sport)

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени выбрал новый клуб.

22-летний футболист решил перейти в «Реал». На него также претендовали «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Ожидается, что мадридцы заплатят за хавбека 80 миллионов евро плюс бонусы.

Француз заключит с «Реалом» контракт до 2027 года.

Рыночная стоимость Чуамени – 40 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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