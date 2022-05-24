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  • Стало известно, какие слова Саркози повлияли на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Стало известно, какие слова Саркози повлияли на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

24 мая 2022, 23:38
2

Стало известно, после каких слов бывшего президента Франции Николя Саркози нападающий Килиан Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ».

«Ты еще не выигрывал Лигу чемпионов с Парижем. «Реал» брал этот трофей 13 раз. Это будет для тебя вызовом», — сказал Саркози Мбаппе, сообщает RMC Sport.

Футболист и экс-президент Франции регулярно общаются по телефону и часто общаются друг с другом в раздевалке после домашних матчей «ПСЖ».

  • Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
  • Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.
  • Килиану также гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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Garrincha58
1653424964
Гвардиола ты ещё не выигрывал ЛЧ с МанСити это будет твой вызов Пеп.... что то подобное и с Мбапешником будет
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ItalianFootball
1653462679
С ПСЖ вызов ? Пусть в Ланс перейдет, те тоже не выигрывали - вот вызов.
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