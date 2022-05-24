Стало известно, какие слова Саркози повлияли на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Стало известно, после каких слов бывшего президента Франции Николя Саркози нападающий Килиан Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ».

«Ты еще не выигрывал Лигу чемпионов с Парижем. «Реал» брал этот трофей 13 раз. Это будет для тебя вызовом», — сказал Саркози Мбаппе, сообщает RMC Sport.

Футболист и экс-президент Франции регулярно общаются по телефону и часто общаются друг с другом в раздевалке после домашних матчей «ПСЖ».

Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Он сможет заработать по новому контракту с «ПСЖ» 471 миллион евро до 2025 года.

Килиану также гарантировали, что он будет влиять на ключевые решения клуба.

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