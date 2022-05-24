Финал Лиги чемпионов покажут в кинотеатрах 26 российских городов

«Матч ТВ» анонсировал показ финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» в кинотеатрах.

Прямую трансляцию игры организуют в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» в 26 российских городах.

«Зрители смогут насладиться футболом на больших экранах кинотеатров с отличным звуком, а также погрузиться в настоящую футбольную атмосферу вместе со специальными предложениями в кинобарах», – говорится в анонсе.

Список городов, в которых покажут финал ЛЧ: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Вологда, Воронеж, Тула, Сыктывкар, Рязань, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ставрополь, Сочи, Краснодар, Мурманск, Саратов, Ульяновск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Челябинск, Брянск, Липецк и Тамбов.

Финал состоится в субботу, 28 мая, в Париже.

Начало – в 22:00 мск.

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