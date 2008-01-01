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Решение о трансляции игр АПЛ на «Матч ТВ» еще не принято. Канал заплатил за телеправа 50 миллионов

Английская Премьер-лига пока не приняла решения о показе матчей в России в следующем сезоне.

В марте АПЛ приостановила трансляцию игр на Okko Sport.

С сезона-2022/23 матчи английского чемпионата должны вернуться на «Матч ТВ», однако сейчас непонятно произойдет это или ограничения будут продлены.

«Матч ТВ» купил телеправа на показ АПЛ в течение шести лет за 50 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: The Athletic

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10239

    Alekxei Z. 1 час назад

    "Пол-страны" яхт накупило и замков за границей, а теперь маются бедолаги. Что уж тут из-за каких-то 50 лямов рот открывать.

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    Рейтинг: +15466

    ilichkadr 1 час назад

    Плакали денежки......Не денег, не трансляций.

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