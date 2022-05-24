Решение о трансляции игр АПЛ на «Матч ТВ» еще не принято. Канал заплатил за телеправа 50 миллионов

Английская Премьер-лига пока не приняла решения о показе матчей в России в следующем сезоне.

В марте АПЛ приостановила трансляцию игр на Okko Sport.

С сезона-2022/23 матчи английского чемпионата должны вернуться на «Матч ТВ», однако сейчас непонятно произойдет это или ограничения будут продлены.

«Матч ТВ» купил телеправа на показ АПЛ в течение шести лет за 50 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?