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Федун не стал отвечать на вопрос, остается ли он в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на исполком РФС.

Журналисты спросили, останется ли Федун в клубе, но он не стал с ними общаться, не ответив ни на один вопрос.

  • Информация о скором уходе Федуна из «Спартака» появилась на прошлой неделе.
  • За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 2 официальных трофея.
  • В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Зарема Салихова, жена Федуна.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии7
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    Рейтинг: +457

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Пошла вода горячая походу

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    Рейтинг: +15463

    ilichkadr 2 часа назад

    Не царское это дело не понятно кому на дурные вопросы отвечать.

    3
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    Рейтинг: +12507

    playsh > ilichkadr 1 час назад

    Шушера какая-то вонючая возле ног бегает,ходить мешает...

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    Рейтинг: +15463

    ilichkadr > playsh 1 час назад

    Адназначна!!! Саша, привет!

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    Рейтинг: +12507

    playsh > ilichkadr 1 час назад

    Привет,Витя.Даёшь свободу Зениту от Дзюбы!!! Говорю вполне искренне,думаю,что моральный климат в команде без него станет чище.Удачи.

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    Рейтинг: +15463

    ilichkadr > playsh 1 час назад

    Я тут намедни подумал, а кто придёт Артёмке на замену? Балагур в команде однозначно нужен.

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    Рейтинг: +12507

    playsh > ilichkadr 41 минуту назад

    Балагур нужен обязательно,но многие отмечали много злости и сарказма в его шутках.Время рассудит.

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