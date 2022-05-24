Федун не стал отвечать на вопрос, остается ли он в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на исполком РФС.

Журналисты спросили, останется ли Федун в клубе, но он не стал с ними общаться, не ответив ни на один вопрос.

Информация о скором уходе Федуна из «Спартака» появилась на прошлой неделе.

За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 2 официальных трофея.

В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Зарема Салихова, жена Федуна.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?