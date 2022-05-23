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Мбаппе – о «Золотом мяче»: «Клуб не так важен. Если ты лучший, то награда твоя»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не считает, что потенциальный переход в «Реал» повысил бы его шансы получить «Золотой мяч».

«Нельзя сравнивать «Реал» и «ПСЖ». «Реал» – более старый клуб. Но правила вручения «Золотого мяча» изменились. Теперь клуб не так важен.

«Золотой мяч» получает лучший игрок. Все не так, как раньше. Его получает тот, кто играет ярче всех.

Теперь неважно, где ты играешь – если ты лучший, то «Золотой мяч» твой», – сказал Мбаппе.

  • Француз в субботу продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Действующий обладатель «Золотого мяча» – Лионель Месси.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Le Parisien

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23.05.2022 22:05
Комментарии2
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    Рейтинг: +11796

    DeStar 26 минут назад

    что за бред))
    а что если так
    лучший игрок не может играть в клубе, соперники которого не выше уровня второй бундеслиги или чемпионшипа.

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    Рейтинг: +5151

    TOMSON 1 час назад

    Ты не прав

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