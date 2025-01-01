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«ПСЖ» – о продлении Мбаппе: «Для Килиана самым важным был проект. Клуб из Испании мог заплатить ему больше»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал продление контракта с форвардом Килианом Мбаппе до 2025 года.

«Килиан останется в «ПСЖ» ещe на три года, это очень важно для клуба, Лиги 1 и Франции. Это решение — очень серьeзный сигнал, мы сохранили лучшего игрока мира. Он остаeтся, потому что «ПСЖ» предоставляет ему условия для достижения его целей, а именно побед.

Что касается контракта, мы никогда не раскрываем цифр, но деньги не были приоритетом. Самым важным был проект. С точки зрения денег испанский клуб мог заплатить Мбаппе больше», — приводит слова Аль-Хелаифи «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.

  • На Мбаппе претендовал «Реал».
  • Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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