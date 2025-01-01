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«Сочи» к перерыву громит «Динамо» (4:1). Для серебра москвичам нужно не проиграть

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо». К перерыву сочинцы выигрывают 4:1, несмотря на то что пропустили первыми.

Если «Сочи» победит, то возьмет серебро РПЛ, а «Динамо» останется третьим. Москвичам для серебра достаточно не проиграть.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 17:57
Комментарии6
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    Рейтинг: +16225

    paracetamol 1 час назад

    Для серебра москвичам нужно не проиграть.
    - Не смешите народ, писаки!

    0
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    Рейтинг: +6632

    Из Твери Леха 3 часа назад

    30 тур это просто фестиваль догов. Спартак спасает Химки, Зенит - Нижний, Арсенал - Урал))

    1
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    Рейтинг: +1163

    tushkanlz 3 часа назад

    Жаль "Динамо". Браво, "СОЧИ"!!!

    2
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    Рейтинг: +959

    qawzsexdr 3 часа назад

    Придётся ещё один путеводитель рисовать

    1
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    Рейтинг: +7009

    BarStep 3 часа назад

    Нежданчик однако..
    Но как они (Сочи) это делают красиво., а

    2
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    Рейтинг: +976

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 часа назад

    У Динамо(Ленинград) серебро.

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