«Сочи» к перерыву громит «Динамо» (4:1). Для серебра москвичам нужно не проиграть

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо». К перерыву сочинцы выигрывают 4:1, несмотря на то что пропустили первыми.
Если «Сочи» победит, то возьмет серебро РПЛ, а «Динамо» останется третьим. Москвичам для серебра достаточно не проиграть.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- У «Сочи» дубль оформил форвард Матео Кассьерра.
- Также отличился экс-полузащитник «Динамо» Артур Юсупов.
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Источник: Бомбардир.ру