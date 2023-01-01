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Холанд подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу «Боруссии», потратив около 600 тысяч

Нападающий Эрлинг Холанд сделал прощальные подарки перед уходом из дортмундской «Боруссии».

Норвежец подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу клуба.

Речь идет о часах Rolex стоимостью от 13 до 15 тысяч евро для футболистов и тренеров, а также о часах Omega стоимостью от 5 до 7 тысяч евро для других сотрудников.

Всего 21-летний футболист потратил на подарки около 600 тысяч евро.

  • Холанд летом перейдет в «Манчестер Сити».
  • Он провел в «Боруссии» 2,5 сезона.
  • Форвард забил 86 голов и сделал 23 ассиста в 89 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Goal

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Комментарии3
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    Рейтинг: +22785

    DOCTOR PENALTY 3 часа назад

    Благодарность за то, что отпустили в нужное ВРЕМЯ. )

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    Ответить
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    Рейтинг: +11937

    ВетеR 3 часа назад

    что подарит Дзюба ????

    0
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  • ...
    Рейтинг: +2598

    acor94 3 часа назад

    Недельная зарплата, нормально)

    0
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