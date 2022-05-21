Холанд подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу «Боруссии», потратив около 600 тысяч

Нападающий Эрлинг Холанд сделал прощальные подарки перед уходом из дортмундской «Боруссии».
Норвежец подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу клуба.
Речь идет о часах Rolex стоимостью от 13 до 15 тысяч евро для футболистов и тренеров, а также о часах Omega стоимостью от 5 до 7 тысяч евро для других сотрудников.
Всего 21-летний футболист потратил на подарки около 600 тысяч евро.
- Холанд летом перейдет в «Манчестер Сити».
- Он провел в «Боруссии» 2,5 сезона.
- Форвард забил 86 голов и сделал 23 ассиста в 89 матчах.
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Источник: Goal