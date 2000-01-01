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Где смотреть «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 22 мая

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» сыграют в матче 38-го тура АПЛ.

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  • Игра состоится в воскресенье, 22 мая.
  • Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
  • Начало – в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Астон Вилла

  • Матч в прямом эфире покажет Setanta Qazaqstan.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Манчестер Сити – Астон Вилла

Коэффициенты:

  • Победа Манчестер Сити – 1.17
  • Ничья – 8.00
  • Победа Астон Виллы – 16.00

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Источник: «Бомбардир»

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