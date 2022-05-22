Где смотреть «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 22 мая

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» сыграют в матче 38-го тура АПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 22 мая.
- Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Астон Вилла
- Матч в прямом эфире покажет Setanta Qazaqstan.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Манчестер Сити – Астон Вилла
- Победа Манчестер Сити – 1.17
- Ничья – 8.00
- Победа Астон Виллы – 16.00
Источник: «Бомбардир»