«Лукойл» полностью отошел от управления «Спартаком». Вся власть – у Федуна и Заремы («Мутко против»)

В управлении «Спартаком» сейчас участвуют два человека: Леонид Федун и Зарема Салихова. «Лукойл» участия не принимает.
«С конца февраля «Лукойл» полностью отошeл от управления «Спартаком»: сейчас клубом управляют Федун и Салихова.
И вряд ли в ближайшее время в отношениях «Лукойла» и клуба что-то поменяется», – написал источник.
- За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 1 официальный трофей.
- В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Салихова, жена Федуна.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м, но претендует на Кубок России.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал «Мутко против»