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«Лукойл» полностью отошел от управления «Спартаком». Вся власть – у Федуна и Заремы («Мутко против»)

В управлении «Спартаком» сейчас участвуют два человека: Леонид Федун и Зарема Салихова. «Лукойл» участия не принимает.

«С конца февраля «Лукойл» полностью отошeл от управления «Спартаком»: сейчас клубом управляют Федун и Салихова.

И вряд ли в ближайшее время в отношениях «Лукойла» и клуба что-то поменяется», – написал источник.

  • За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 1 официальный трофей.
  • В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Салихова, жена Федуна.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м, но претендует на Кубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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20.05.2022 22:56
Комментарии6
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    Рейтинг: +14008

    NewLife 44 минуты назад

    Непроверяемая инфа для сбора кликов.

    1
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    Рейтинг: +22680

    JTherry > NewLife 28 минут назад

    "Мутко против": "по моей информации... с конца февраля «Лукойл» полностью отошёл от управления «Спартаком»... по моей информации - скоро будет опровержение фейка от Мутко...

    0
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    Рейтинг: +6570

    Semenycch 1 час назад

    Молитва в России: Господи, не назначай идиотов начальниками!

    0
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    Рейтинг: +17732

    Persona_non_Grata > Semenycch 1 час назад

    Неужто ты прозрел ??? Теперь твои слова, да Путину в уши !!! )))

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    Рейтинг: +6570

    Semenycch > Persona_non_Grata 1 час назад

    Мнение Шарикова о Профессоре Преображенском!

    1
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    Рейтинг: +22680

    JTherry > Persona_non_Grata 34 минуты назад

    professor, тут семеныч под ногами путается, тявкает, что он Шариков, и кроме Собачьего сердца (с картинками), он ни одной книги не просмотрел...))

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