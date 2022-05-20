Быстров – о Зареме: «Низко кричать на судей, когда твоя команда занимает десятое место»

смотря интервью Заремы Собчак - предварительно складывается мнение о ней как об очень умной и волевой женщине. только вот теперь всё вызывает сомнение - то ли интервью это было так подчищено и сфабриковано что уже выглядит неправдой. судя по цитатам Заремы за последние 2 года - там только дурость и непомерные амбиции. причем на ровном месте. вывод мозги там если и были то вытекли куда то совсем
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о супруге владельца столичного клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.
— Как относитесь к словам Заремы, которая назвала арбитров газпромовскими холуями?
— Это ее мнение, имеет право говорить все, что хочет. Но если ты имеешь какое-то отношение к команде, которая занимает 10-е место в чемпионате России с 30-очковым отставанием от лидера, то как-то низко плакать или кричать на судей или еще на кого-то.
Причем, это не в контексте общественного мнения. Просто своих футболистов делаешь слабее. Они будут выходить с мыслями: раз у нас руководительница такое говорит, значит, так оно и есть.
В чемпионские времена были недовольные, но дело было в конкретных матчах. А здесь же, когда борьбы нет, команда постоянно участвует в каких-то скандалах. Такие разговоры делают клуб слабым, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днем».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?