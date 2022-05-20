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Быстров – о Зареме: «Низко кричать на судей, когда твоя команда занимает десятое место»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о супруге владельца столичного клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— Как относитесь к словам Заремы, которая назвала арбитров газпромовскими холуями?

— Это ее мнение, имеет право говорить все, что хочет. Но если ты имеешь какое-то отношение к команде, которая занимает 10-е место в чемпионате России с 30-очковым отставанием от лидера, то как-то низко плакать или кричать на судей или еще на кого-то.

Причем, это не в контексте общественного мнения. Просто своих футболистов делаешь слабее. Они будут выходить с мыслями: раз у нас руководительница такое говорит, значит, так оно и есть.

В чемпионские времена были недовольные, но дело было в конкретных матчах. А здесь же, когда борьбы нет, команда постоянно участвует в каких-то скандалах. Такие разговоры делают клуб слабым, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днем».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:57
Комментарии18
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    Рейтинг: +1630

    Vitaga 28 минут назад

    смотря интервью Заремы Собчак - предварительно складывается мнение о ней как об очень умной и волевой женщине. только вот теперь всё вызывает сомнение - то ли интервью это было так подчищено и сфабриковано что уже выглядит неправдой. судя по цитатам Заремы за последние 2 года - там только дурость и непомерные амбиции. причем на ровном месте. вывод мозги там если и были то вытекли куда то совсем

    0
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    Рейтинг: +16199

    paracetamol 31 минуту назад

    Чё ты хошь от дурной бабы, Вова?

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    Рейтинг: +172

    Марк Аврелий! 1 час назад

    Так судьи и поспособствовали этому!

    0
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    Рейтинг: +10173

    Alekxei Z. 1 час назад

    Вова , а тебя Вираж простил или всё ходишь опущенным ?

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    Рейтинг: +10173

    Alekxei Z. 1 час назад

    Вова - жизнь твоя ху..ва !!
    Ну если за сезон ЭСК в 5-6 матчах Спартака признаёт судейские ошибки , почему она должна молчать об этом ???
    Если Зенит и всё руководство РФС и РПЛ тесно связаны с Газпромом, если единственный федеральный спортивный телеканал принадлежит ( какое совпадение ) Газпром-медиа, как ещё она может выразить свою позицию ?
    В стране молчаливого покорства, Зарема хоть как-то пытается достучаться до СОВЕСТИ.
    Честь и хвала ей !!!!
    Доживешь до седых яиц , а так и останешься Вовкой. Собачка на газпромовском поводке.

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    Рейтинг: +64293

    portero 1 час назад

    Вова она дама, а бабе можно простить...

    0
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    Рейтинг: +1925

    morgan59 2 часа назад

    Зарема стала рупором Спартака. Другими словами -это пресс аташе или прес секретарь. Короче говоря -"Лицо Спартака". Глядя в лицо можно судить и о всей команде. Потому как никто из спартсковской команды не встал против.

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    Рейтинг: +15376

    ilichkadr > morgan59 1 час назад

    Встать против сожительницы хозяина - равносильно поссать в розетку.

    2
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    Рейтинг: +1240

    Узб@гоеный 2 часа назад

    После 7-1 от Зенита им вообще надо молчать в тряпочку пару лет как минимум. Гыгыгы

    4
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    Рейтинг: +2452

    Беспонтий 2 часа назад

    ну
    чем ниже место
    тем ниже поцелуи

    4
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    Рейтинг: +3583

    Питерский князь 2 часа назад

    Зачет!
    Теперь всем понятно, кто у руля СпартаГа!
    =))))
    Единственное что баба не умеет, это закрыть рот!
    =)))

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