Быстров – о Зареме: «Низко кричать на судей, когда твоя команда занимает десятое место»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о супруге владельца столичного клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— Как относитесь к словам Заремы, которая назвала арбитров газпромовскими холуями?

— Это ее мнение, имеет право говорить все, что хочет. Но если ты имеешь какое-то отношение к команде, которая занимает 10-е место в чемпионате России с 30-очковым отставанием от лидера, то как-то низко плакать или кричать на судей или еще на кого-то.

Причем, это не в контексте общественного мнения. Просто своих футболистов делаешь слабее. Они будут выходить с мыслями: раз у нас руководительница такое говорит, значит, так оно и есть.

В чемпионские времена были недовольные, но дело было в конкретных матчах. А здесь же, когда борьбы нет, команда постоянно участвует в каких-то скандалах. Такие разговоры делают клуб слабым, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днем».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?