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  • Быстров – о Зареме: «Низко кричать на судей, когда твоя команда занимает десятое место»

Быстров – о Зареме: «Низко кричать на судей, когда твоя команда занимает десятое место»

20 мая 2022, 11:57
16

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о супруге владельца столичного клуба Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— Как относитесь к словам Заремы, которая назвала арбитров газпромовскими холуями?

— Это ее мнение, имеет право говорить все, что хочет. Но если ты имеешь какое-то отношение к команде, которая занимает 10-е место в чемпионате России с 30-очковым отставанием от лидера, то как-то низко плакать или кричать на судей или еще на кого-то.

Причем, это не в контексте общественного мнения. Просто своих футболистов делаешь слабее. Они будут выходить с мыслями: раз у нас руководительница такое говорит, значит, так оно и есть.

В чемпионские времена были недовольные, но дело было в конкретных матчах. А здесь же, когда борьбы нет, команда постоянно участвует в каких-то скандалах. Такие разговоры делают клуб слабым, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днем».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Салихова Зарема
Комментарии (16)
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Roma56
1653037305
Вот тут согласен с Володькой
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NewLife
1653038243
Опять моська лает на слониху. Кто ты такой Быстров, чтобы читать мораль руководству Спартака и выгораживать ангажированное судейство, у тебя срачтв головного мозга.
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Иван Петров 1986
1653038575
Откуда опять этот дебил быстров то взялся. Без него как то поспокойнее было.
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Novik38
1653040192
Всё правильно Быстров сказал. А то, как не матч, так все виноваты, кроме игроков и руководства Спартака
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Беспонтий
1653041624
ну чем ниже место тем ниже поцелуи
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morgan59
1653041702
Зарема стала рупором Спартака. Другими словами -это пресс аташе или прес секретарь. Короче говоря -"Лицо Спартака". Глядя в лицо можно судить и о всей команде. Потому как никто из спартсковской команды не встал против.
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portero
1653042290
Вова она дама, а бабе можно простить...
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Марк Аврелий!
1653043991
Так судьи и поспособствовали этому!
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paracetamol
1653047521
Чё ты хошь от дурной бабы, Вова?
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Vitaga
1653047691
смотря интервью Заремы Собчак - предварительно складывается мнение о ней как об очень умной и волевой женщине. только вот теперь всё вызывает сомнение - то ли интервью это было так подчищено и сфабриковано что уже выглядит неправдой. судя по цитатам Заремы за последние 2 года - там только дурость и непомерные амбиции. причем на ровном месте. вывод мозги там если и были то вытекли куда то совсем
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