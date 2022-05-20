«Эвертон» проведет 69-й сезон подряд в АПЛ. Больше только у «Арсенала»

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» (3:2) и сохранил прописку в АПЛ.

Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ. Только у «Арсенала» более продолжительная серия сезонов в высшем дивизионе Англии – 97.

Команда Фрэнка Лэмпарда уступала 0:2 после первого тайма, но сумела забить трижды и добыть итоговую победу.

Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?