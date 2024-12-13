Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Эвертон», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Эвертон», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 16-го тура Премьер-лиги между местным «Арсеналом» и «Эвертоном». В этом противостоянии встречаются две команды с разными задачами на сезон. «Арсенал», занимая 3-е место в турнирной таблице, продолжает бороться за место в топ-4, в то время как «Эвертон» с 14 очками и 15-м местом в таблице стремится выбраться из зоны выживания. Это обещает быть интересная и напряженная встреча, в которой фаворитом является лондонский клуб.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в последние недели продолжает показывать высококлассную игру. Команда Артеты не проигрывает уже в 5 последних матчах Премьер-лиги, несмотря на ничью с «Фулхэмом» (1:1) в последнем туре. В последние 5 играх в лиге «Арсенал» забил 16 голов, что составляет в среднем 3.20 гола за матч, при этом пропустил только 4 гола. Особенно выделяется Кай Хавертц, который является лучшим бомбардиром команды с 10 голами в 22 матчах. Однако стоит отметить, что команда не всегда сохраняет спокойствие в обороне, так как пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    Последние матчи «Арсенала»:

    • Арсенал 3:0 Монако (Лига чемпионов)
    • Фулхэм 1:1 Арсенал
    • Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед
    • Вест Хэм 2:5 Арсенал
    • Спортинг 1:5 Арсенал (Лига чемпионов)

    «Эвертон»

    «Эвертон», в свою очередь, испытывает серьезные проблемы в сезоне. Команда находится на 15-м месте с 14 очками, выиграв лишь 4 матча из 14. В последних 5 играх «Эвертон» забил всего 4 гола, что составляет в среднем 0.80 гола за матч, при этом пропустил 5 голов. Несмотря на убедительную победу над «Вулверхэмптоном» (4:0) в последнем туре, «Эвертон» испытывает проблемы с атакой, что сказывается на результатах. Дуайт Макнил с 4 голами – лучший бомбардир команды. Однако в целом, оборона «Эвертона» остается слабой, пропуская в среднем 1.00 гола за игру.

    Последние матчи «Эвертона»:

    • Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
    • Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон
    • Эвертон 0:0 Брентфорд
    • Вест Хэм 0:0 Эвертон
    • Саутгемптон 1:0 Эвертон

    Личные встречи

    История очных матчей между «Арсеналом» и «Эвертоном» в последние сезоны склоняется в пользу лондонцев. «Арсенал» победил в трех последних встречах и не проигрывает в последних 7 матчах в рамках Премьер-лиги. В последних 5 играх «Арсенал» всегда забивал в ворота «Эвертона», в то время как команда из Ливерпуля смогла победить только в одном из последних 5 матчей. На фоне текущей формы команд это дополнительно укрепляет позиции «Арсенала» как фаворита.

    Последние встречи:

    • Арсенал 2:1 Эвертон (май 2024)
    • Эвертон 0:1 Арсенал (сентябрь 2023)
    • Арсенал 4:0 Эвертон (март 2023)
    • Эвертон 1:0 Арсенал (февраль 2023)
    • Арсенал 2:0 Эвертон (июль 2022, товарняк)

    Статистика команд

    «Арсенал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Эвертон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон»

    «Арсенал» является явным фаворитом этого матча. Лондонцы показывают сильную атакующую игру и уверенно идут в борьбе за топ-4. В то время как «Эвертон» с трудом набирает очки и имеет проблемы в атаке, а также нестабильную оборону. «Арсенал» должен взять три очка в этом матче, несмотря на возможные моменты для гостей.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Оба не забьют – Да – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Арсенала» – коэффициент 9.00

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2024 10:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 