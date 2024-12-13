14 декабря 2024 года на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 16-го тура Премьер-лиги между местным «Арсеналом» и «Эвертоном». В этом противостоянии встречаются две команды с разными задачами на сезон. «Арсенал», занимая 3-е место в турнирной таблице, продолжает бороться за место в топ-4, в то время как «Эвертон» с 14 очками и 15-м местом в таблице стремится выбраться из зоны выживания. Это обещает быть интересная и напряженная встреча, в которой фаворитом является лондонский клуб.

«Арсенал»

«Арсенал» в последние недели продолжает показывать высококлассную игру. Команда Артеты не проигрывает уже в 5 последних матчах Премьер-лиги, несмотря на ничью с «Фулхэмом» (1:1) в последнем туре. В последние 5 играх в лиге «Арсенал» забил 16 голов, что составляет в среднем 3.20 гола за матч, при этом пропустил только 4 гола. Особенно выделяется Кай Хавертц, который является лучшим бомбардиром команды с 10 голами в 22 матчах. Однако стоит отметить, что команда не всегда сохраняет спокойствие в обороне, так как пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Последние матчи «Арсенала»:

Арсенал 3:0 Монако (Лига чемпионов)

Фулхэм 1:1 Арсенал

Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед

Вест Хэм 2:5 Арсенал

Спортинг 1:5 Арсенал (Лига чемпионов)

«Эвертон»

«Эвертон», в свою очередь, испытывает серьезные проблемы в сезоне. Команда находится на 15-м месте с 14 очками, выиграв лишь 4 матча из 14. В последних 5 играх «Эвертон» забил всего 4 гола, что составляет в среднем 0.80 гола за матч, при этом пропустил 5 голов. Несмотря на убедительную победу над «Вулверхэмптоном» (4:0) в последнем туре, «Эвертон» испытывает проблемы с атакой, что сказывается на результатах. Дуайт Макнил с 4 голами – лучший бомбардир команды. Однако в целом, оборона «Эвертона» остается слабой, пропуская в среднем 1.00 гола за игру.

Последние матчи «Эвертона»:

Эвертон 4:0 Вулверхэмптон

Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон

Эвертон 0:0 Брентфорд

Вест Хэм 0:0 Эвертон

Саутгемптон 1:0 Эвертон

Личные встречи

История очных матчей между «Арсеналом» и «Эвертоном» в последние сезоны склоняется в пользу лондонцев. «Арсенал» победил в трех последних встречах и не проигрывает в последних 7 матчах в рамках Премьер-лиги. В последних 5 играх «Арсенал» всегда забивал в ворота «Эвертона», в то время как команда из Ливерпуля смогла победить только в одном из последних 5 матчей. На фоне текущей формы команд это дополнительно укрепляет позиции «Арсенала» как фаворита.

Последние встречи:

Арсенал 2:1 Эвертон (май 2024)

Эвертон 0:1 Арсенал (сентябрь 2023)

Арсенал 4:0 Эвертон (март 2023)

Эвертон 1:0 Арсенал (февраль 2023)

Арсенал 2:0 Эвертон (июль 2022, товарняк)

Статистика команд

«Арсенал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Эвертон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Арсенал» – «Эвертон»

«Арсенал» является явным фаворитом этого матча. Лондонцы показывают сильную атакующую игру и уверенно идут в борьбе за топ-4. В то время как «Эвертон» с трудом набирает очки и имеет проблемы в атаке, а также нестабильную оборону. «Арсенал» должен взять три очка в этом матче, несмотря на возможные моменты для гостей.

Рекомендации для ставок

Победа «Арсенала» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Оба не забьют – Да – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Арсенала» – коэффициент 9.00

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