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    • Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Ливерпуль», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на Гудисон Парк состоится один из самых ожидаемых матчей Премьер-лиги, где «Эвертон» примет «Ливерпуль». Этот матч обещает быть интересным, ведь обе команды в последнее время показывают разные результаты.

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 15-е место в таблице с 14 очками после 14 матчей. В последних играх они продемонстрировали неплохую атакующую игру, например, победу над «Вулверхэмптоном» с результатом 4:0. Однако, несмотря на сильные отрезки в атаке, «Эвертон» продолжает пропускать голы, что влияет на стабильность результатов. Дуайт Макнил, с 4 голами в 15 матчах, является главным бомбардиром команды. В последних пяти играх «Эвертон» забивает в среднем 0.80 гола за игру и пропускает 1.00 гола за игру.

    Последние матчи «Эвертона»:

    • 04.12.2024: Эвертон 4:0 Вулверхэмптон
    • 01.12.2024: Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон
    • 23.11.2024: Эвертон 0:0 Брентфорд
    • 09.11.2024: Вест Хэм 0:0 Эвертон
    • 02.11.2024: Саутгемптон 1:0 Эвертон

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» продолжает занимать лидирующие позиции в Премьер-лиге, имея 35 очков после 14 туров. Команда не проигрывает уже 17 матчей подряд в чемпионате, что подчеркивает их отличную форму. Мохамед Салах, с 15 голами, остаeтся главной атакующей угрозой для любого соперника. В последних 5 играх «Ливерпуль» забивает в среднем 2.40 гола за игру и пропускает 1.00 гола за игру. Несмотря на последние осечки, такие как ничья с «Ньюкаслом» (3:3), «Ливерпуль» продолжает быть фаворитом на победу в каждом матче.

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    • 04.12.2024: Ньюкасл 3:3 Ливерпуль
    • 01.12.2024: Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити
    • 27.11.2024: Ливерпуль 2:0 Реал Мадрид (Лига чемпионов)
    • 24.11.2024: Саутгемптон 2:3 Ливерпуль
    • 09.11.2024: Ливерпуль 3:1 Лестер

    Личные встречи

    В последних очных матчах «Эвертон» и «Ливерпуль» зачастую делят очки, но в целом, несмотря на сильную оборону «Эвертона» на домашнем стадионе, «Ливерпуль» имеет лучшее преимущество в атаке и демонстрирует более стабильные результаты.

    Последние встречи:

    • 04.03.2024: Эвертон 1:2 Ливерпуль
    • 02.10.2023: Ливерпуль 3:1 Эвертон
    • 18.02.2023: Эвертон 0:1 Ливерпуль
    • 11.09.2022: Ливерпуль 4:1 Эвертон

    Статистика команд

    Эвертон

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 1 матч подряд

    Ливерпуль

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится в отличной форме и имеет значительное преимущество по качеству игры, особенно в атаке. «Эвертон» демонстрирует слабость в обороне и, несмотря на дома неплохие результаты, скорее всего, не сможет сдержать мощь атакующих игроков «Ливерпуля». Предполагается, что «Ливерпуль» выиграет этот матч, но с учeтом того, что «Эвертон» может забить, прогнозируем победу гостей с тоталом больше 2.5.

    Прогноз на точный счет: 1:3 в пользу «Ливерпуля»

    Рекомендация

    Рекомендация: ставка на победу «Ливерпуля» с точным счeтом 1:3 на коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 11:05
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