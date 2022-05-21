Где смотреть «Нижний Новгород» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 мая

«Нижний Новгород» и «Зенит» сыграют в матче 30-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 21 мая.
- Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
- Начало – 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нижний Новгород – Зенит
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Страна». Начало трансляции – в 17:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Нижний Новгород – Зенит
- Победа Нижнего Новгорода – 3.10
- Ничья – 3.60
- Победа Зенита – 2.28
Источник: «Бомбардир»