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Где смотреть «Нижний Новгород» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 мая

«Нижний Новгород» и «Зенит» сыграют в матче 30-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в субботу, 21 мая.
  • Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
  • Начало – 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нижний Новгород – Зенит

  • Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции – в 17:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Нижний Новгород – Зенит

Коэффициенты:

  • Победа Нижнего Новгорода – 3.10
  • Ничья – 3.60
  • Победа Зенита – 2.28

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Источник: «Бомбардир»

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19.05.2022 23:16
Комментарии1
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    Рейтинг: +64283

    portero 16 минут назад

    Не самая важная игра в последнем туре, смысл ее смотреть???

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