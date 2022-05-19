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«Ювентус» вернулся к идее пригласить Зидана

«Ювентус» может сменить главного тренера во время летнего межсезонья.

Сейчас команду возглавляет Массимилиано Аллегри, однако туринцы вернулись к идее пригласить Зинедина Зидана.

Президент клуба Андреа Аньелли звонил французу, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

  • Год назад Зидан покинул «Реал» и с тех пор остается без работы.
  • Будучи футболистом, он выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.

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Источник: TodoFichajes

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19.05.2022 22:14
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