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Асхабадзе: «РПЛ и ФНЛ удалили поздравление «Торпедо» с повышением только после моего звонка. Надо учить регламент»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что ему пришлось звонить в ФНЛ и РПЛ, чтобы в минувшие выходные лиги удалили преждевременное поздравление «Торпедо» с выходом в высший дивизион.

«Я позвонил в РПЛ и в ФНЛ и сказал, что надо учить регламент. После этого сразу все удалили. Поняли, что были неправы. Бывает», – сказал Асхабадзе.

  • «Торпедо» еще может не получить прямую путевку в РПЛ, если по итогам последнего тура ФНЛ у «Торпедо», «Факела» и «Оренбурга» окажется одинаковое количество очков.
  • Сейчас у всех 3 команд разное количество очков.
  • К последнему туру в ФНЛ не решена судьба ни одной прямой путевки в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64247

    portero 2 минуты назад

    Но шансы на это малы, Торпеда уж ничейку точно скатает....

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