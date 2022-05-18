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  • Асхабадзе: «РПЛ и ФНЛ удалили поздравление «Торпедо» с повышением только после моего звонка. Надо учить регламент»

Асхабадзе: «РПЛ и ФНЛ удалили поздравление «Торпедо» с повышением только после моего звонка. Надо учить регламент»

18 мая 2022, 21:22
3

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что ему пришлось звонить в ФНЛ и РПЛ, чтобы в минувшие выходные лиги удалили преждевременное поздравление «Торпедо» с выходом в высший дивизион.

«Я позвонил в РПЛ и в ФНЛ и сказал, что надо учить регламент. После этого сразу все удалили. Поняли, что были неправы. Бывает», – сказал Асхабадзе.

  • «Торпедо» еще может не получить прямую путевку в РПЛ, если по итогам последнего тура ФНЛ у «Торпедо», «Факела» и «Оренбурга» окажется одинаковое количество очков.
  • Сейчас у всех 3 команд разное количество очков.
  • К последнему туру в ФНЛ не решена судьба ни одной прямой путевки в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Факел Торпедо Асхабадзе Роман
Комментарии (3)
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portero
1652899546
Но шансы на это малы, Торпеда уж ничейку точно скатает....
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BRO_football
1652902443
Торпедо нельзя поздравлять преждевременно, зато Зенит поздравить с победой РПЛ сезона 2022/2023 можно уже сейчас. Никто не будет против, да и ничего плохого в поздравлении нет. Взглянем правде в глаза.
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