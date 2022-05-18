Асхабадзе: «РПЛ и ФНЛ удалили поздравление «Торпедо» с повышением только после моего звонка. Надо учить регламент»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что ему пришлось звонить в ФНЛ и РПЛ, чтобы в минувшие выходные лиги удалили преждевременное поздравление «Торпедо» с выходом в высший дивизион.

«Я позвонил в РПЛ и в ФНЛ и сказал, что надо учить регламент. После этого сразу все удалили. Поняли, что были неправы. Бывает», – сказал Асхабадзе.

«Торпедо» еще может не получить прямую путевку в РПЛ, если по итогам последнего тура ФНЛ у «Торпедо», «Факела» и «Оренбурга» окажется одинаковое количество очков.

Сейчас у всех 3 команд разное количество очков.

К последнему туру в ФНЛ не решена судьба ни одной прямой путевки в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?