Где смотреть «Айнтрахт» – «Рейнджерс»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 18 мая

«Айнтрахт» и «Рейнджерс» сыграют в финале Лиги Европы.
Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей
- Игра состоится в среду, 18 мая.
- Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».
- Начало – 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт – Рейнджерс
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Айнтрахт – Рейнджерс
- Победа Айнтрахта – 2.35
- Ничья – 3.55
- Победа Рейнджерс – 3.10
Источник: «Бомбардир»