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Где смотреть «Айнтрахт» – «Рейнджерс»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 18 мая

«Айнтрахт» и «Рейнджерс» сыграют в финале Лиги Европы.

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  • Игра состоится в среду, 18 мая.
  • Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».
  • Начало – 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт – Рейнджерс

  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
  • Игру также будет транслировать Winline.

Ставки на матч Айнтрахт – Рейнджерс

Коэффициенты:

  • Победа Айнтрахта – 2.35
  • Ничья – 3.55
  • Победа Рейнджерс – 3.10

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Источник: «Бомбардир»

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